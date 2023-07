Mediante Dictamen No. 6-22-CP/23 la Corte Constitucional da luz verde a llevar a consulta popular una pregunta que debió ser realizada hace más de una década atrás: ¿Está usted de acuerdo con que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? Sí o No. Y complementa diciendo y explicando que en caso de que ganara el Sí, se retiraría de manera progresiva y ordenada toda la actividad relacionada a la extracción petrolera para octubre 4 de 2024. Y la guinda al pastel es que nunca más Ecuador podrá explotar los yacimientos petroleros de ese bloque en la Amazonía.

La Corte Constitucional, si bien ha sentado precedentes conceptuales e interpretativos para mejorar la protección de la naturaleza, también se ha excedido en aspectos de administración pública. Por ejemplo, poner el límite de un año para retirar la actividad petrolera, ¿y eso qué significa? ¿Incluye las vías terrestres abiertas? ¿Deben restaurar integralmente? De ser así es probable que 12 meses sean insuficientes, entonces, ¿qué sería lo siguiente? Una demanda contra el Estado -o sea contra el próximo presidente- por no cumplir el periodo establecido por la Corte?

Ahora miremos la parte financiera y económica. Es verdad, no es la calidad de crudo que se quisiera; es verdad, se importan químicos para mejorar calidad; es verdad, vendemos materia prima ‘negra’ pero importamos gasolina; y así una serie de verdades decantadas de malas decisiones e intereses económicos ajenos al bienestar humano.

Y es real que aumentará el déficit en caja, pero me pregunto y lo extiendo a los candidatos y ciudadanos que votarán: ¿cuál es la estrategia hacia la transición energética del país? Si dejo de extraer no hay tiempo para hacer un fondo de transición porque no hay producción, ya que se debe desmantelar la operación.

Otra pregunta es: ¿cómo afectará al país en sus bonos emitidos y sus financistas este corte de ganar el Sí? ¿Sabrán los votantes que no existe manera de solicitar extensión de plazo para salir de la extracción petrolera a la Corte Constitucional porque no es autoridad ejecutiva?

También hay que conocer quiénes son las organizaciones inscritas para promover el Sí o el No, porque recibirán y tienen como máximo de gasto electoral USD 5’380.018 (50 % para cada opción).

No quisiera dejar de mencionar que desde el 2013 se presentaron las firmas para ir a una consulta popular. Las autoridades pusieron todas las trabas que pudieron, y es el acceso en el 2020 de una acción extraordinaria de protección resuelta en el 2021 lo que dio vía a que la pregunta esté hoy planteada y en pocos meses plasmada en una papeleta.

La carrera de resistencia del colectivo Yasunidos y otras organizaciones ambientales, ha sido loable. Mas creo que también debimos pensar en el ser humano, en su desarrollo; que debimos exigir esa transición energética con fondos, porque es justa. Y ahora en plantearle cara a los candidatos, que más parece que evaden tomar una posición personal, seria, informada y factible -para su corta estancia en Carondelet-, como tal vez sería volver a plantearse un gran proyecto de créditos de carbono al nuevamente hacer del mantener el crudo bajo el subsuelo un hito mundial.