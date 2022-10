Me invitaron a dar una clase a dueños de empresas y colaboradores, dentro de un programa que busca orientar a líderes, en este caso, con la pregunta de ¿por qué ser empresas con visión de sostenibilidad? (aparte de la económica). Y para la clase preferí volver a repasar mis razones de por qué hago lo que hago, y luego ponerme en su lugar. Me acordé de Simon Sinek, que comparte sus ideas de cómo profundizar en el ¿por qué? Para lograr un negocio a largo plazo, superar mercados inestables, crear fidelidad y ser punta de lanza en un entorno donde se requiere diferenciador sea por el producto o la filosofía del servicio, dice que la gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces.

Mi porqué comienza con que creo en el aporte de los recursos naturales para nuestro bienestar, veo claramente la línea de ayuda que nos dan, agua fresca y sana desde el pajonal que luego de un extenso recorrido la tengo en el grifo de mi casa o en el vaso de agua que tomo; y creo que ese bienestar debe ser para esta generación que los disfruta y para las que vienen, que aún no conocemos. Y ¿por qué? Pues porque creo en Dios, en su creación y en nuestro deber, por amor, de cuidar de su creación. Y por ese amor, estoy convencida, me impulsa a pensar en ejercer valores que me acompañan, como la solidaridad, la justicia, la honestidad.

Y cuando me puse en los zapatos de los empresarios, que cuidan sus números, negocio y personal humano, que deben sortear una tortuosa cadena de trámites e informes para instituciones públicas y accionistas; y con lo difícil que es lograr el equilibrio y crecimiento del negocio, ¿no será que la sostenibilidad del planeta es lo menos relevante a compartir?

Pues no, al contrario, sin recursos naturales no hay progreso, bienestar, desarrollo. Una de las causas principales de la desnutrición crónica infantil, es la falta de acceso a agua segura. O ¿qué fuera de la cola que dice vender felicidad cuando la tomas, sin agua de calidad en cada una de sus operaciones a nivel mundial? O la medicina que ha basado sus descubrimientos en recursos genéticos de la flora como la quinina y la artemisinina usadas como tratamiento para el paludismo y la morfina.

Es necesario aumentar la conciencia en la comunidad empresarial y ayudar a invertir en la naturaleza y ser sostenible, como la propuesta del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible con Soluciones climáticas naturales que ayudan a la naturaleza a hacer lo que ha estado haciendo durante millones de años: secuestrar y almacenar carbono; e impulsar la captura de carbono con desarrollo del sector agroforestal, soluciones que podrían generar el 37 % de las reducciones de emisiones necesarias para limitar el calentamiento global a 2 °C. Y a pesar de su enorme potencial, solo representan el 1% de la conversación sobre el clima.

Estamos a pocos días de una nueva reunión sobre cambio climático, esta vez en Egipto, y si todos los que van tuvieran claro su porqué, no estaríamos rogando que los negocios reduzcan emisiones, que los Estados implementen mercados de carbono; al contrario, nos reinventaríamos para que nuestra razón de levantarnos de la cama cada mañana permanezca en el tiempo.