¿Será verdad?

Es tan grande el despilfarro en propaganda que anuncia el inicio del Va porque va, que pone en duda la ejecución de la magna obra que no sabemos cuánto tiempo pasará hasta que los bajos se formen otra vez, pues al parecer la causa de los mismos son las estructuras que yacen sobre el río. Los entendidos en la materia, que ojalá sean serios en sus propuestas, me imagino que estimaron la duración de su trabajo y procederán como si la obra la ejecutaran en sus tierras de origen, donde la justicia es muy distinta a la manoseada por los robolucionarios. A los chinos me refiero. Veremos si los plazos y costos son similares a los anunciados, ya que Guayaquil estará vigilante.

¿La obra será de primera? Alguna vez la ciudad merece algo de calidad, aunque de por medio esté la política para ponderar sus logros. Los 900 días de plazo para la culminación de la obra serán eternos. Ojalá la espera valga la pena y veamos un barco navegando por el río de la ciudad.

La autoridad que haría realidad la obra será recordada con gratitud, pero cuidado se marea y se cree presidenciable o merecedora de halagos por haber cumplido con su deber.

Hacer obras de interés comunitario o manejar fondos del pueblo ecuatoriano es la obligación de quien llega a un cargo. No hay ningún mérito. Claro, eso en un país honesto y no enseñado a los lleves ni coimas. En el nuestro es una hazaña, de manera que hay que alabar el queso rancio.

Se va a iniciar lo anunciado y el culebrón llegará a su fin. Faltaron los papeles volantes y la pintorreteada de las paredes. Ojalá la gestora de tanto alboroto mediático haga público todo lo gastado en propaganda y las proyecciones a futuro con el avance de la obra. Creo que sería un buen gesto de su parte, pues de seguro, con ese dinero pudo atenderse otras necesidades de la provincia. El va porque va ha generado gastos. Los medios no dan nada gratis. Ese es su negocio, lícito por supuesto.

Esperemos que se adjudique la obra al mas idóneo. Al que ofrezca el respaldo financiero real y legal. Sin amarres ni sobornos. Ya con Odebrecht nos quedamos escaldados. No nos imaginamos tanta miseria humana.