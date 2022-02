Occidente vs. China y Rusia

En las olimpiadas de invierno en China, Vladimir Putin hizo presencia. El prestigioso Washington Post comenta la exhibición de amistad tan calurosa entre él y Xi Jinping, que podía derretir el glaciar siberiano. Muchos jefes de Estado no aceptaron invitación por desagrado a las medidas totalitarias de Jinping. Entre ambos firmaron una especie de manifiesto, 12 páginas, enlistando letanía de quejas contra Occidente y lo que tienen planeado, resaltando ser potencia mundial.

Lo expresado no es practicado, son dos regímenes totalitarios: restringen libertades y derechos humanos. Afirman tener democracia y aclaran que cada país posee la suya, no pueden ser iguales, sin imposiciones y no aceptan cambios. Van a fortalecer el comercio asiático y pretenden crear un eje China, India y Rusia. Se transcriben comentarios “Las partes exhortan a todos los Estados a que […] defiendan valores humanos universales como la paz, el desarrollo, la igualdad, la justicia, la democracia y la libertad…”. Pero se oponen al: “…abuso de los valores democráticos y a la injerencia en los asuntos internos de los Estados soberanos con el pretexto de proteger la democracia y los derechos humanos, y a cualquier intento de incitar a las divisiones…”. En cuanto a derechos humanos tienen propia interpretación: “…la naturaleza universal de los derechos humanos debe verse a través del prisma de la situación real en cada país en particular…”.

El cinismo de Jinping y Putin no tiene límite. El mundo ha sido testigo del atropello en Hong Kong; centenares de personas fueron encarceladas por protestar cuando Xi decidió terminar con las libertades que tuvieron durante la administración de los británicos, comprometiéndose el gobierno chino a mantener. Cómo puede hablar de libertades cuando el médico Li Wenliang trató de advertir del coronavirus y fue duramente censurado. Centenares de miles de personas se hubieran salvado. En Rusia hay muchísimos presos políticos, algunos han sido asesinados, cualquier ruso que comienza a hacer sombra a Putin, lo elimina. Son expertos en ataque cibernético y espionaje tecnológico.