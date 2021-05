EL MSP ideal para estudio de caso

Si hubiera que escribir un caso de incapacidad para planificar y organizar, utilizando esa herramienta inventada para enseñar en la Universidad de Harvard y posteriormente usada en todas las universidades del mundo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador sería el más demandado. En los casos se señalan aquellos errores cometidos y los alumnos deben analizar la información y proponer correctivos.

Hasta el último día de la administración del presidente, el MSP ha mostrado total incapacidad en el manejo de la crisis; la cantidad de errores cometidos es incontable. En lugar de aprender y corregir, las decisiones tomadas fueron peores. Ver en la TV a personas de 80 y 90 años estar en fila, con sol, lluvia o sin un sitio para sentarse, es conmovedor. Diariamente el Gobierno predicaba los dos metros de distancia entre sillas, pero no lo practicó. En los sitios donde había sillas, estaban separadas menos de medio metro. No se respetó el turno. Un amigo me comentó que había sido citado a las 2 p. m. en Ecotec y junto con él llegó otro citado a las 6 p. m. Cuando protestó mi amigo, la respuesta que recibió fue que estuviera tranquilo que saldría vacunado, no importaba la hora. Ya estando sentados, mi amigo me contó que cuando llamaron a los que les tocaba el turno, una persona trató de quitarle el puesto a otra.

El que predica y no practica pierde respeto y causa desconfianza. El presidente Guillermo Lasso tendrá que rescatar la confianza perdida y no será fácil. No me sorprenden los miles de guayaquileños que han viajado a Florida, y lo siguen haciendo, para vacunarse. En EE. UU. comenzaron vacunando las grandes cadenas de farmacias que tienen enormes parqueaderos y poco a poco fueron ampliando los puntos de vacunación. Hoy se vacuna desde el aeropuerto.

La mayoría cree que luego de la segunda vacuna no necesitará más. Es elevada la probabilidad de necesitarse una tercera y más vacunas.

El presidente electo debe asegurarse, de lograr un sistema eficiente para las próximas vacunaciones. De haber una tercera seré un guayaquileño más que viajará al exterior a vacunarse.