Estar informado

En los sesenta había muy pocos indicadores para clasificar los países prósperos y los que no eran; se basaban en desempeño de la economía. Luego los expertos notaron que se debía incluir factores como salud, educación, gobernabilidad, etc. Así salieron nuevos indicadores. No todos fueron creados por las instituciones multilaterales, también de universidades e institutos de pensamiento liberal. Algunos no son fáciles de medir cuantitativamente, pero se logran. Ahora hay más de 100. En todos ellos Ecuador está muy mal ubicado y parece que quienes ejercen poder, no tienen interés en mejorar el puesto que Ecuador ocupa. Ejemplos: en tamaño de la economía puesto 62, mientras Puerto Rico con la quinta parte de la población está en puesto 63, lo que hace que la renta per cápita sea 5 veces más alta que la ecuatoriana. El índice de desarrollo humano en 86 y corrupción en 92.

Pueden implementarse otros indicadores sin ayuda de instituciones multilaterales ni universidades. Un nuevo indicador podría ser el grado de información que tienen los ciudadanos. Para estar enterados, se requiere ver, leer y escuchar lo importante, lo que incrementa el conocimiento. Gracias a Internet hay información nacional e internacional en tiempo real. El Ministerio de Salud durante la administración de Lenín Moreno no estuvo informado de cómo llevar el control correcto de los contaminados.

En ciertas instituciones gremiales se están dictando cursos sobre Kaizen y Manufactura Lean, técnicas gerenciales que tienen más de veinte años. Tomó a las clínicas de Guayaquil más de un decenio en comenzar a usar el robot DaVinci en las cirugías.

En un mundo globalizado es muy importante saber lo que sucede en el exterior e interior del país. Caso: se está comenzando a vivir un proceso inflacionario en los países ricos que si se sale de control impactaría la economía ecuatoriana. Hay que enterarse. Se construiría el indicador propuesto con las variables: venta de libros, periódicos, revistas físicas y digitales por habitante. En la universidad aprendí que se debe estar informado para tomar decisiones correctas.