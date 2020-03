¡Impensable!

¿Cómo puede la primera potencia mundial no estar preparada para oportunamente comenzar a tomar medidas y así minimizar los efectos del Covid-19?

Hoy tiene una tragedia humana y económica. Se sabía que debía iniciarse la toma masiva de muestras con el fin de conocer el universo de personas infectadas y no lo hizo. Los centros médicos urgían tener los ‘kits’ de las pruebas, pero no se recibía aprobación del gobierno.

¿Cómo es posible que por haber derivado a China la producción de gran porcentaje de insumos usados en fabricación de medicina, el sector farmacéutico estadounidense está desabastecido de algunas medicinas e implementos ¿Cómo es posible que el presidente Donald Trump, si bien tomó la medida de prohibir el ingreso de pasajeros desde China y semanas después de Europa, en varias entrevistas y tuits minimizaba los efectos que podía tener en su país? ¿Cómo es posible que a pesar de que gobernadores de muchos estados presionaban a Trump por ayuda federal, se haya demorado en darla? Ellos y el alcalde de la ciudad de New York han sido muy críticos de la inacción del presidente.

Doris Kearns Goodwin, la más famosa biógrafa, en una reciente entrevista dijo que a los presidentes se los juzga por la manera en que manejan una crisis. Agregó que Abraham Lincoln no hubiera sido reconocido, si no hubiese manejado como estadista la crisis proveniente de la emancipación de los esclavos y guerra civil.

¿Por qué Trump en su rueda de prensa diaria contradice a Anthony Fauci y demás científicos responsables de controlar la pandemia? Fauci no calla y cuando llega su turno de hablar expresa no estar de acuerdo con las afirmaciones de Trump.

Republicanos y otros han sugerido a Trump no presentarse y dejar a los científicos la rueda de prensa, pero no escucha. Es el costo de no existir en ese país un líder como Lincoln y Roosevelt, entre otros.

Dentro de la tragedia que vive EE.UU. las grandes empresas están donando decenas de millones de dólares para ayudar a combatir el Covid-19. Sin esperar orden del gobierno hay empresas que están fabricando respiradores para ayudar a pacientes.