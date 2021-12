Eventos que transformaron el futuro

En la segunda mitad del siglo XVIII tres sucesos transformaron el mundo; sin ellos nuestra civilización no hubiera podido tener la calidad de vida actual. ¿Qué sucedía antes de 1760? La esperanza de vida era circa 35 años, la misma que la de la Antigüedad. El transporte marítimo continuaba a vela, como en la época de egipcios y griegos. Se desconocía el motor, el trabajo se hacía con fuerza bruta de animales y seres humanos. El rendimiento de los cultivos agrícolas y de las fábricas había sido el mismo durante miles de años. Thomas Malthus sostenía que la civilización tendría pocas centurias de vida porque no se producirían suficientes alimentos para abastecer a la población que no paraba de crecer. El sistema político que prevalecía en el mundo era la monarquía absolutista, como la francesa. El rey Luis XIV afirmaba: “El Estado soy yo”. Una excepción era la monarquía constitucional inglesa.

Los eventos que transformaron el mundo fueron la publicación del libro La riqueza de las naciones (1776) de Adam Smith, la promulgación de la Constitución de los EE. UU. (1787) y la Revolución Industrial (se inició circa 1760) en Inglaterra. Smith introdujo el capitalismo, sistema económico superior al mercantilismo que por siglos fue adoptado en el mundo.

Por primera vez se introdujo en el sistema económico la importancia de la competencia, derechos de propiedad, libertad económica, afán de lucro, división de trabajo para optimizar los recursos, entre otros.

La Constitución estadounidense introdujo la democracia republicana, división de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; libertad individual, gobierno con límites, sistema de pesos y contrapesos, soberanía en el pueblo, federalismo, más otros. El sistema político fue transformador, se anticipó al futuro.

La Revolución Industrial incrementó la eficiencia en: transporte, producción industrial y agrícola. El barco a vapor redujo notablemente las distancias, lo mismo el ferrocarril, que además transportó enorme cantidad de carga comparado con la carreta halada por caballos.

Hoy requerimos de eventos como los descritos.