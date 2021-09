Teocracia y tradicionalismo

Cada vez que mi abuela materna escuchaba el tango Volver, de Gardel, cuando decía “que 20 años no es nada”, señalaba irónicamente “quítenme 20 años para que vean lo que puedo hacer”. Los 20 años de ocupación militar de EE. UU. y sus aliados, 2001-2021, no fueron suficiente para provocar la secularización y modernización en este país, como se produjo en Turquía en los años 20 del siglo pasado, encabezada por Kemal Atatürk y su gran transformación. Afganistán ha sido históricamente un territorio codiciado por grandes imperios, del pasado y presente, en particular de Occidente, para la expansión del capitalismo, famélico de materias primas y mercados cautivos, como destacó Pierre Salama. Esto hizo que ese país sobreviva en constantes conflagraciones contra invasores que vencían y, siempre, acababan en guerras civiles entre líderes tribales y señores de la guerra. Afganistán, país de tribus marcadas por orígenes étnicos y un conservatismo religioso, nunca se constituyó en nación, peor en Estado, incluso ahora. El tiempo de ocupación militar fue insuficiente y no era el objetivo de la fuerza justiciera, según el presidente Biden.

Talibán significa estudiante de una escuela coránica, o ‘madrasa’. Se conformó y fortaleció como grupo político-militar pastún en la ‘yihad’ contra el invasor soviético (1979-1989) y contó con el apoyo en armas y asesoría de EE. UU. en la Guerra Fría. En este enfrentamiento participaron Osama bin Laden y su grupo Al Qaeda como brigadistas islámicos internacionales, autor colectivo de los actos de terrorismo del 11S, que fueron motivo de una nueva invasión por parte de EE. UU. y la OTAN, según el art. 5 de su carta constitutiva, para destituir a un gobierno ultraislamista y sancionar a terroristas. El retorno al poder de los talibanes se da por errores geopolíticos de 4 presidentes estadounidenses; haber constituido un ejército y policía interétnicos; haber perseguido militarmente a los talibanes sin vencerlos; no haber entendido el islamismo ultraconservador wahabita mezclado con el tradicionalismo pastún. ¿Qué significa respetar los cambios ocurridos, pero dentro de la ley islámica?