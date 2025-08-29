Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Premium

Francisco Rosales Ramos | Estado unitario

Avatar del Francisco Rosales Ramos

La Fiscalía y los jueces no pueden dejar pasar este atropello y la quiebra de las instituciones fundamentales de la república

El artículo 161 del Código Penal dispone: “La persona que prive de la libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a un lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad, será sancionada con pena privativa de la libertad de cinco a siete años”.

Los tres policías que supuestamente vigilaban al exdirigente Iza fueron retenidos en la comunidad de san Ignacio, Cotopaxi, fueron trasladados a un lugar distinto y retenidos contra su voluntad para ser sometidos a la Justicia Indígena.

Se los liberó luego de tres días de permanecer privados de la libertad, de confiscar sus teléfonos celulares y previo reconocimiento ‘voluntario’ de que perseguían a Iza, de pedir disculpas públicas y de prohibírseles regresar por 10 años a esa comunidad.

La Fiscalía y los jueces no pueden dejar pasar este atropello y la quiebra de las instituciones fundamentales de la república, a riesgo de que cada grupo ciudadano adopte su propio sistema judicial y juzgue a las personas que a bien tenga.

El artículo 171 de la Constitución de Montecristi reconoce a la justicia indígena para permitir a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercer funciones jurisdiccionales basadas en sus tradiciones ancestrales y derecho propio, dentro de su ámbito territorial. 

La Corte Constitucional en repetidos fallos ha precisado el ámbito de aplicación, señalando que se deberá referir a asuntos de interés de la comunidad; se aplicará a ciudadanos que formen parte de ella y no respecto a infracciones relacionadas con la libertad, la vida y la dignidad de las personas, aunque en esto último ha sido inconsistente.

De manera que si Iza se creía amenazado por los policías, que según su afirmación intentaron quitarle la vida, debió presentar su denuncia al fiscal respectivo para que los jueces competentes resuelvan lo que corresponda e impongan las sanciones previstas en el COIP.

Hay que respetar a las comunidades indígenas, pero éstas, a su vez, han de someterse a las instituciones de la república.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Emular las estrategias de Colombia

  2. Eduardo Carmigniani | Libre difusión de contenidos

  3. Francisco Rosales Ramos | Estado unitario

  4. Claudia Tobar Cordovez | Los tiempos han cambiado

  5. Xavier Flores Aguirre | Bolívar, el conquistador

LO MÁS VISTO

  1. Escándalo en Cuenca: Barcelona fuera de Copa Ecuador tras perder ante Cuenca Juniors

  2. El exviceministro de Electricidad Rafael Quintero fue detenido

  3. Ecuador vs. Perú: ‘Don Bolón’ pide apoyo en el ‘Mundial de Desayunos’ de Ibai Llanos

  4. Consulta con tu cédula si cobras el bono de septiembre 2025 en el MIES o BanEcuador

  5. Cuenca Juniors vs Barcelona SC HOY: Hora y canales para ver EN VIVO la Copa Ecuador

Te recomendamos