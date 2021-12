Llegaron las lluvias

Estaban haciendo falta pero, creo que el domingo San Pedro se pasó de rosca con las llaves del cielo. Pasó por agua la final de la Liga Pro y la bonita copa se la ganó Independiente del Valle. Parece que saben jugar mejor en cancha mojada. Los del bombillo temen electrocutarse. En todo caso, los rayados también lo hicieron de buena manera a lo largo del campeonato. Felicitaciones.

A la hora de escribir este cañonazo sigue lloviendo. Ojalá no se despinten los postes recién maquillados. Mientras tanto, pese a la tregua de noviembre, queda claro que no se limpió, ni los moradores cuidaron, el sistema de alcantarillado pluvial y las calles siguen inundándose. Con seguridad se le echará la culpa a la marea alta en nuestra sufrida ría Guayas. Como siempre, ¡las inundaciones van porque van!

Así, parece llegado el momento de pensar y actuar en una nueva organización administrativa de la urbe huancavilca. Una alcaldía mayor y varias distritales constituyen un imperativo derivado del enorme y desordenado crecimiento de la ciudad. La mancha urbana es gigantesca y cada segmento tiene problemas específicos. Por eso tantas ciudades abandonaron la organización tradicional y establecieron alcaldías distritales.

Con las ciudades ocurre lo mismo que con los países: el centralismo ciega la visión nacional y desde lo alto del poder se cree estar haciéndolo muy bien.

Mientras tanto, para buscar la elección o la reelección no parece que sea imprescindible la buena gestión. Más productivo, electoralmente hablando, resulta tener amarrado, con operadores experimentados, el voto en las parroquias más pobladas y realizar un adecuado control de los sufragios.

Y eso, me da la impresión, es lo que parece estar sucediendo. Por dicha razón no asoman candidatos serios y decididos a competir. Obviamente, candidatos habrá, pero no serios.

En el caso de Guayaquil hay mucha especulación de por cuál partido político se lanzaría la actual primera autoridad municipal. ¿Fin del PSC?

Más allá de lo especulativo, lo cierto es que mientras los afectados por las lluvias no protesten, se continuará maquillando postes.