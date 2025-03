Florencio Compte: La motosierra de Milei

Debe haberse sentido Milei muy solo al no haber podido llevar la motosierra consigo al Congreso

Uno de los cinco axiomas de la comunicación establecidos por el filósofo y psicólogo austríaco Paul Watzlawick, en lo que él llamó enfoque interaccional, es que no se puede no comunicar. Esto implica que, de manera voluntaria o no, cualquier forma de comportamiento transmite contenidos, incluso en los silencios. Entre ellos, por ejemplo, la postura corporal y los gestos que pueden traicionar el sentir de una persona. Esto fue claro en la tan comentada reunión entre el presidente y vicepresidente de Estados Unidos y el de Ucrania, donde, a más del discurso confrontativo y amenazante y de la calculada puesta en escena, los gestos de uno y otro lado ubicaban a los agresores y al agredido.

Claro también es el mensaje del cada vez más delirante presidente de Argentina cuando aparece con una motosierra, a quien él mismo ha definido como “…un símbolo del inicio de una nueva era dorada para la humanidad. Esta vez, la Argentina está a la vanguardia del mundo”. Más allá de que al inicio de su mandato quería transmitir con la motosierra la idea de que rompería con el sistema, eliminaría los beneficios sociales del Estado de bienestar alcanzados a lo largo de los años y establecería un país en “libertad”, sea lo que sea lo que para él eso signifique, lo cierto es que no ha podido desvincularse de las acusaciones de estafa realizadas con la criptomoneda $Libra.

Los analistas dieron a conocer cómo en su último informe a la nación argentina, de setenta minutos de duración, realizado hace pocos días, no se mencionaron ni una sola vez las palabras Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura. En ese caso, el discurso es totalmente claro. Debe haberse sentido Milei muy solo al no haber podido llevar la motosierra consigo al Congreso.

¿Podrá terminar Milei su mandato? Pregunta difícil de responder, todo depende de cuán compleja sea su situación ante la estafa masiva que perdón, difundió.

Las casas de apuestas de Estados Unidos ya pagan 4 a 1 (iniciaron con 9 a 1) si Javier Milei presenta su renuncia antes de que acabe el año. Eso también comunica mucho.