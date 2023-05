“Hambre y frío son los mejores maestros de vida, me enseñaron de niño. Suena a estalinismo puro, pero es cierto: la escasez genera creatividad y valoración hacia lo verdaderamente importante de la vida. Cuando sabes que no puedes tenerlo todo o que definitivamente no tienes nada, vas a luchar y harás todo lo posible por conseguirlo.

Un claro ejemplo es la famosa frase: “Porque no tenemos nada, haremos todo”, dicha por Carlos Dittborn durante su discurso ante el Comité Ejecutivo de la FIFA en 1956, al presentar la candidatura de Chile para ser sede del Mundial de Fútbol de 1962. La frase se convirtió en un lema de la candidatura chilena y expresaba la disposición y el compromiso de Chile para organizar el torneo, a pesar de ser un país sin una gran tradición futbolística en ese momento.

La candidatura chilena fue elegida y Chile organizó el torneo con éxito, convirtiéndose en un logro importante para el país.

Durante nuestra vida y por generaciones nos han inculcado que somos gloriosos: tenemos la mayor megadiversidad del mundo, las mejores playas, el mejor pueblo, la mayor diversidad cultural, el mejor banano, el mejor chocolate, el mejor café... etc. Pero sería interesante pensar cómo algunos sectores productivos del país que sí lo hicieron, como el sector camaronero, no se autoproclamaron en sus inicios como los mejores, pero trabajaron y aún trabajan por serlo y lo logran.

¿De qué nos sirve ser autoproclamados campeones de la diversidad si no la conservamos? Es preferible ser los mejores en conservación. Naciones con solo cuatro plantas y un río han sido conscientes de que no lo tienen todo y por eso buscan cuidar y multiplicar lo que poseen.

Empecemos a pensar que no somos o tenemos lo mejor del mundo, porque hay naciones que han sufrido “hambre y frío” y están con sed de gloria. Y harán el mejor banano, el mejor chocolate, el mejor arroz. Serán más técnicos, más organizados, innovarán y nos desplazarán.

El Ecuador mejor del mundo debe ser dejado atrás y tomar como lema para despertarnos el de aquel dirigente chileno: “Porque no tenemos nada, haremos todo”.