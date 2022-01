Superbancos, ¿“abogada”?

El Código Monetario y Financiero (COMF) da algunas alternativas para que las discrepancias entre los bancos y sus clientes puedan ser resueltas. El art. 157 dice que “Los usuarios financieros podrán interponer quejas o reclamos ante la propia entidad, organismo de control o al defensor del cliente o plantear cualquier acción administrativa, judicial o constitucional reconocida en la ley para exigir la restitución de sus derechos vulnerados y la debida compensación por los daños y perjuicios ocasionados”.

Voy a detenerme en una de esas alternativas: el reclamo ante el organismo de control, la Superintendencia de Bancos, entre cuyas atribuciones está la de “...resolver las controversias en el ámbito administrativo que se generen con las entidades bajo su control, para lo cual podrá solicitar o practicar de oficio, según sea el caso, las acciones de control necesarias para su esclarecimiento” (COMF, art. 62, 16º).

Tratándose de una facultad de “resolver controversias”, la Superintendencia está obligada a valorar los hechos de cada caso en particular, con base en las pruebas que se le presente. La mera presentación de un reclamo no tiene por qué implicar que el usuario esté en lo correcto. Pero esta obviedad parece no estar siendo entendida, o al menos intenta ser interesadamente distorsionada en el juicio político que, por supuesto incumplimiento de funciones, se tramita hoy contra la suprintendenta Arregui. Veamos:

El pasado viernes 21 de enero compareció como testigo “de cargo” el doctor José Paredes, quien dice haber sido perjudicado por causa de unas transferencias de fondos desde su cuenta bancaria, que afirma no haber hecho. No conozco si tiene razón, pero ese no es el punto. Lo que aquí interesa es que, preguntado que fue por el asambleísta Pedro Velasco para que precise cuál fue la “negligencia” de la Superintendencia, sin rodeo alguno respondió “que actúa como abogado del banco y no actúa como abogado de los cuentacorrentistas... ...sin dar apoyo a las exigencias que nosotros pedimos...” (grabación a partir de 2:45:33).

Semejante adefesio.