¿Boicot a venta del Pacífico?

No siendo posible discutir la legalidad de la venta del Banco del Pacífico (pues está autorizada por ley del 3 de mayo de 2021, previa a que se posesione el régimen del presidente Lasso), el populismo legislativo financiero, que por sí solo (así haga mayoría en la Asamblea del paisito) no puede sin la anuencia del Ejecutivo dejarla sin efecto, intenta boicotear el proceso por vías indirectas, en lugar de concentrarse en observar que se respeten las condiciones exigidas en esa ley para la venta ("transparencia, igualdad y libre concurrencia").

Primero, queriendo atemorizar a los funcionarios a cargo del asunto, llamándolos a que "informen" sobre un tema aún en marcha, cuestionando con fantasiosas lucubraciones una valoración ni siquiera conocida por ahora. Y segundo, tratando de minimizar el universo de potenciales compradores. Esto último es visible en el informe de mayoría para segundo debate del proyecto de ley de inversiones (cuyo destino es incierto cuando escribo estas líneas), salvo que dicho informe haya sido falseado por algún duende infiltrado en la Secretaría. El antecedente es que la recientísima reforma al art. 169 del Código Monetario, del pasado 29 de noviembre, flexibilizó la absurda restricción constitucional para que el "principal" accionista de un banco local tenga otros negocios en el país.

La ley antimonopolios, de 2011, definió que esa restricción se aplicaba a quien tuviese el 6 % o más de un banco (pues neciamente calificó como "principal" a quien contaba con ese porcentaje, pese a que en la realidad pudiese ser minoritario hostil). Tal definición cambió con la reforma de noviembre de 2021. Hoy es "principal" quien tiene el 25 % o más, lo que abre la puerta para que grupos regionales, cuyos controladores tienen otros negocios no bancarios en Ecuador, no estén en la restricción si a su vez no tienen más del 25 % del respectivo banco.

Pero resulta que el informe de mayoría, de un plumazo, sin explicación alguna en su parte motiva, plantea regresar al 6 % (art. 146). Semejante adefesio demagógico, si pasa, debiera ser vetado.