Diana Acosta-Feldman: Ruleta preelectoral

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Las elecciones presidenciales de nuestro país están a la vuelta de la esquina. Las agrupaciones y partidos políticos comienzan a calentar motores y esto implica una serie de movimientos que claramente nos ubican en una inminente carrera electoral, donde todos tratarán de remontar al mejor ubicado en las encuestas.

Esto no es nuevo para el país, comienzan a romperse las alianzas, la hipocresía de esos que antes estaban con coqueteos oficialistas y que ahora, por sus intereses electorales, empiezan a tomar distancia, para poderse bautizar como oposición, para que más adelante durante la campaña puedan criticar a discreción, junto a las acostumbradas ofertas populistas donde sin pudor ofrecen el oro y el moro.

Los tableros de ajedrez electorales se desempolvan y sus piezas comienzan a alinearse para buscar el alfil que los representará en el próximo juego político electoral. Lanzan varios nombres a la mesa para medir el de mejor nivel de preferencia y definir sus candidatos. Comienzan los consabidos coqueteos de los aspirantes al sillón presidencial con los partidos o movimientos calificados por el Consejo Nacional Electoral, donde los “dueños” de estas agrupaciones las muestran como en percha de supermercado, luciendo sus mejores galas, para poder “ofrecerlas” y tranzar con el mejor postor.

La ideología en la mayoría de las agrupaciones políticas queda de lado para simplemente, buscar de manera oportunista la figura que atraiga la mayor cantidad de votos, sin importar sus antecedentes o si comulga o no, con sus principios.

Como es normal en esta etapa preelectoral, hay rumores de figuras que se bajan de la carrera electoral, otros indecisos, algunos animados de última hora y así seguirán jugando esta ruleta preelectoral, hasta finalmente, conseguir los nombres de quienes irán a las papeletas presidenciales.

Falta correr bastante agua bajo al puente, hasta saber finalmente quienes serán los candidatos, sin embargo, tengo la certeza de que la mayoría serán escogidos, para variar, por intereses particulares, sin que necesariamente se busque lo mejor para el país.