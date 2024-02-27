Diana Acosta-Feldman: Canallada colectiva

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La Asamblea está claramente enfocada en hacer puntos para no perder la buena imagen que recientemente ha adquirido y por ello lo único que aprueban por unanimidad y con algarabía son aquellas leyes populares en las que todos estamos de acuerdo; esas que suenan bonito y que claro, también son necesarias, como la reciente aprobada Ley para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en el Trabajo, que protege la estabilidad de los trabajadores frente al acoso tecnológico, psicológico, etc. Cómo no aplaudir que se garantice, ‘en teoría’, el derecho a trabajar en un ambiente libre de violencia y acoso. Pero también nos urgen otras reformas, de esas importantísimas que endurecen las penas a los delincuentes para que no los dejen salir libres echando mano a tantos beneficios penitenciarios que se ofertan y que con mañoserías consiguen, tal y como ha sido revelado en el caso Metástasis.

Todo iba bien hasta que en el pleno de la Asamblea se comenzaron a revisar las reformas al Código Penal (COIP), con lo que ahora resulta que si no se aprueba la inclusión de figuras que podrían provocar la impunidad, violando el principio de seguridad jurídica, buscarán la excusa para detenerlo hasta escudriñar cómo le darán la vuelta para cumplir con su cometido.

Las reformas al COIP son necesarias y por ello el proyecto debe ser revisado y votado artículo por artículo, para por lo menos salvar las reformas urgentes y necesarias, como la del endurecimiento de las penas para los delitos graves.

La ruin estrategia de hacernos la canallada colectiva de trabar la votación en el pleno es solo una excusa para buscar la forma de cómo meter la impunidad como parte del paquetazo, pero sin dañar su imagen en plena época de elecciones, pues su egoísmo de no aprobar un marco regulatorio penal que sancione con rigurosidad a los delincuentes y que no los deje en la impunidad, solo revela su propósito de preservar su capital político por sobre los intereses nacionales.

Uno de los problemas que más afecta a nuestro país es la delincuencia. ¡Ya dejen la campaña y pónganse a trabajar!