El hecho y la fantasía

Mientras Estados Unidos tiene su mirada atenta en la comisión encargada de investigar los hechos del 6 de enero del año pasado, un asalto singular a la democracia norteamericana, en Ecuador simplemente vivimos otra semana. Otra vez las medidas de hecho y los abusos del derecho. Nuevamente las amenazas de golpe y represión. Escándalos sí, como todos los días, pero a duras penas una sorpresa que no sea un nuevo hito en la incompetencia de nuestra clase política.

Cada quien juega su rol. Los que antes eran oposición y vitoreaban el paro ahora son gobierno y denuncian el vandalismo. Por su parte, a los que hace unos años gobernaban y hoy no ven la hora de volver les ha dado por defender a los que en su momento persiguieron con toda la fuerza del Estado. Pero los roles en sí no cambian. Este sigue siendo el país del más vivo y del más fuerte. Ganar o perder la elección no importa mucho, porque siempre hay una manera de saltarse la fila o meterse por la ventana. Porque podrá ser que nuestros políticos no nos representen, pero son el claro reflejo de nuestro espíritu degradado.

Es que, a diferencia de nuestros vecinos norteños, acá la democracia y el Estado de derecho son lo que nos sorprenden. En el Ecuador uno muchas veces se siente como Diógenes, con una lámpara encendida a plena luz del día buscando un hombre honesto. O al menos uno que respete las normas más fundamentales. Cómo no, si uno tras otro los políticos quieren tomarse lo que no han ganado.

Ni bien ganaba León FebresCordero la presidencia y ya salían en la ID a decir que ellos iban a gobernar. Rafael Correa, desde el otro lado, defenestró a medio Congreso para poder refundar la República a su gusto. Ahora, todavía temprano en el periodo de Guillermo Lasso, la Conaie sale a tratar de imponerse por las medidas de hecho y el Gobierno le responde con un accionar abiertamente irrespetuoso del derecho.

Todo al braveo, todo por la fuerza de generar los hechos y dominar la realidad. Siempre con la fantasía de que el que hoy es victimario mañana no será víctima también. Así gira la aplastante rueda de la fortuna cuando marcha la historia.