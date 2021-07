Oportunismo sinvergüenza

Sentir vergüenza por nuestros asambleístas no es una sensación nueva… pero esta semana ya desbloqueamos otro nivel de bochorno, al observar cómo dos de nuestras representantes, las que deberían legislar para todos, hacían gala de su desconocimiento de la ley.

Allí estaban Pierina Correa y Geraldine Weber firmando un “acta por la vida”, usando megáfonos para manipular la opinión pública y desconocer lo que ya fue establecido como constitucional: les guste o no, en nuestro país ya no es un delito abortar en caso de una violación. Quiero creer que simplemente no están preparadas para el cargo para el que fueron elegidas. Ignoran cómo funcionan las leyes y, lo que es peor, ignoran la realidad de las niñas, adolescentes y mujeres violadas obligadas a parir. Escojo pensar que esa reunión fue producto de la ignorancia y no de la perversidad. Porque sería perverso querer obtener beneficios personales revictimizando a una niña violada, exponiéndola como una muestra de sus crueles dogmas y su supuesta superioridad moral.

Ante la ley somos iguales, señoras. Ante la ley que las puso en la Asamblea, la sentencia de la Corte Constitucional es de obligatoriedad inmediata y también es definitiva. La Defensoría del Pueblo debe elaborar un proyecto para que lo dispuesto por la Corte se realice sin obstáculos y es este proyecto el que será discutido y aprobado en 6 meses. Pero ni la Asamblea, ni el presidente, pueden cambiar lo que ya fue aprobado. Y tampoco se puede someter esto a consulta porque los derechos humanos no se consultan.

Por último, no nos corresponde juzgar lo que ellas piensen y hagan en el ámbito privado. Es su derecho. No estaría demás que Weber repase la Constitución y ojee la sentencia, pero es preocupante que esta exhibición de ignorancia y de falta de empatía provenga especialmente de Pierina Correa, la exrevolucionaria y ahora presidenta de la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. Pierina: 13 niñas menores de 14 años quedan embarazadas en el Ecuador cada día. Sería bueno que empiece a protegerlas de políticos oportunistas.