Viviendas en la Prefectura

Hace un par de semanas vi con detenimiento una publicación hecha por la Prefectura del Guayas para construir viviendas en el cantón Playas por $ 38’000.000. Me llamó mucho la atención ya que hacer viviendas es muy raro para la Prefectura, pues esta, desde 1970, cuando asumió al Comité de Vialidad, básicamente se tenía que dedicar a hacer vías, caminos vecinales y fundamentalmente a dragar los ríos afluentes del Guayas en su cuenca. Además como prioridad actual está el dragado alrededor del Islote El Palmar, que sigue en estudio. En la publicación se indicaba que para el resto de información había que consultar la página web de la Prefectura. Quise ingresar, pero no se abría. Después me enteré de que las preguntas y aclaraciones debían ser establecidas entre el 6 y 7 de julio. La publicación se hizo el 4 o 5 de julio: muy poco tiempo y muy rápido. Si la Prefectura quiere tener justicia y equidad con el resto de municipios tendría que invertir $ 874,000.000 ($ 38’000.000 por 23 cantones excepto Guayaquil y Playas, que ya están considerados). Quisiera saber si esos van a ser fondos de la Prefectura o de la empresa privada. De ser de la Prefectura estaría ignorando su presupuesto por 3 años. Además, en Playas sería conveniente conocer en qué terrenos se construirán y propiedad de quién son, ya que tenían que ser expropiados; si son municipales no habría problema. ¿Qué dirán los cantones que no están tomados en cuenta y que son la gran mayoría?

Ab. Álvaro Luque Benítez