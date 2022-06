Sobre “Viteri retrocede en decisión de publicar los nombres de jueces y fiscales en vallas”

Sobre el reportaje que menciona la intención de la señora alcaldesa Viteri de publicar nombres y fotografías de detenidos en delito flagrante violento, junto con la de jueces y fiscales que los procesan, me parece que no viola ninguna norma y no debería retroceder en su cometido. Se trata de casos que ya se encuentran en etapa de instrucción fiscal y a menos que haya reserva legal por delito o declarada judicialmente, son completamente públicos según la ley y no hay impedimento alguno para que se publiquen nombres, fotos de infractores y también de juzgadores, mientras no se hagan acusaciones que sometan a ambos al escarnio público, pues constituyen simplemente una alerta ciudadana. Constituye un conflicto entre el derecho a la intimidad de los delincuentes aprehendidos en delito flagrante versus el derecho a la sociedad de estar informada por su propia seguridad, donde indiscutiblemente prevalece el segundo, considerando además que ni el Municipio ni las vallas son medios de comunicación ni están sometidos a la ley de la materia. De igual forma el trabajo de jueces y fiscales en procesos penales no reservados no tiene por qué ser oculto. Se trata únicamente de ponerle rostro a lo que está publicado y al alcance de todos en el sistema informático de la Función Judicial.

Carlos Cortaza Vinueza