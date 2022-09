Urdesa Central era una ciudadela respetable, ahora dista mucho de serlo. Tenemos parques abandonados, como el de Ilanes y Costanera, la bancas mugres y con grafitis, las plantas muchas ya secas. No hay un guardián que brinde seguridad o dé mantenimiento. Las aceras para ingresar tienen grandes huecos y desniveles. ¿Qué sucede con el Departamento de Áreas Verdes? ¿Es que ya no existe en esta alcaldía? El parque principal de Urdesa, que está al ingreso de la ciudadela, tiene luces amarillas mortecinas que no invita a entrar; más bien da inseguridad. Esto es solo uno de los problemas que se viven actualmente. Extrañamos la Urdesa Central de antaño.

Laura Gómez Serrano