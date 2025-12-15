Expreso
Un año más de vida

Que la vida te sonría siempre, y que seas como el buen vino añejo, con más experiencia

La vida es un regalo de Dios y por ende, la verdadera plenitud y felicidad no provienen del dinero ni de las posesiones, sino de reconocer y vivir en sintonía con este regalo especial: hoy, tu cumpleaños, que es la fuente de la vida, y agradecer a Dios por todas las bendiciones del año.

Hoy es un día especial para celebrarte a ti mismo con tus más allegados, sea familia o amigos cibernéticos. El tiempo se convierte en una metáfora, un sentimiento fugaz que hace que las manijas del reloj dejen plasmadas esas huellas indelebles de la vida. Cumples un año más de sabiduría. Hoy celebramos tu vida y todo lo maravilloso que eres. Que la vida te sonría siempre, y que seas como el buen vino añejo, con más experiencia, fusionada con esos cabellos plateados y esa piel cómplice del paso del tiempo.

Celébralo acompañado de tu pareja, esa musa de inspiración divina; brinda con una copa de vino, sé agradecido con el universo y luego plasma todo en el EXPRESO, que es el fiel testigo de las páginas de la vida.

Javier Valarezo Serrano

