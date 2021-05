Nada como los últimos 15 años

Los ecuatorianos no recordamos que haya pasado antes algo como lo de los últimos 15 años. Hubo malos presidentes destituidos por su falta de capacidad para gobernarnos. Y buenos: Galo Plaza, León Febres-Cordero, Clemente Yerovi y algunos otros que no recuerdo. Pero todo se rompió con el advenimiento del régimen abusivo y prepotente que pensó que este país le pertenecía a él y a su pandilla. Y cuando creímos que todo había cambiado con la elección del Sr. Guillermo Lasso, nos encontramos con otros de problemas que antes no habíamos conocido. Cuando el Ab. Jaime Nebot terminó su último mandato y suponíamos sería el próximo presidente de Ecuador, lo cual no fue aceptado por él. Lamentablemente, pensando en la elección a alcalde y prefecto, lo cual estaba en sus manos, y siendo varias veces sugeridos los nombres de Doménica Tabacchi y César Rohon, con comportamiento impecable y que gozaban del afecto de los ecuatorianos, no tomó esto en cuenta y no sabemos por qué, puso en su lugar a 2 personajes con los que ha tenido curiosos resultados.

Por último vemos también con sorpresa que parte de la política actual pertenecía al ciudadano que tanto daño nos dejó en sus 10 años de presidencia y que quiere regresar pese al repudio de los ecuatorianos. Sin embargo se dio una impensable reunión con el Ab. Nebot y el presidente electo, con el oscuro objeto quizás de seguir con ese incompresible reparto del país.

Ing. Edgar Diminich M.