La troncal 4 de la metrovía, sin funcionamiento

El transporte público es esencial dentro de las ciudades, ya que permite un fácil y eficiente desplazamiento de los ciudadanos que necesitamos movilizarnos de un lugar a otro. ¿Qué sucede con la troncal 4 de metro vía, que cumple con el propósito de unir el suroeste (Suburbio) con el centro de la urbe? Actualmente no se encuentra en operación esa obra que se comenzó a construir en marzo de 2019, y que concluyó en abril de 2021. Las autoridades de turno la utilizaron como un recurso de discurso demagogo en el momento. Pero la realidad es otra, las paradas siguen ahí sin ser utilizadas por los ciudadanos, solo se ve a los guardias cuidando la “obra” de la Alcaldía. ¿Por qué no está activa la troncal 4? ¿Habrá los suficientes vehículos para que inicie el recorrido? ¿O será que la alcaldesa espera ser reelegida para ahí sí inaugurar esta obra que está completamente abandonada? Los días pasan y las paradas siguen sin tener apertura. Incluso la parada que se encuentra en el Malecón 2000 está totalmente abandonada, no hay guardia cuidándola y la fachada está manchada con grafiti. Algunas noches en dicho estacionamiento, que se encuentra en un lugar turístico de Guayaquil, hay personas drogándose y ninguna autoridad aparece para dar declaraciones de lo que está pasando con esta “obra” que todavía no se pone en marcha.

Por otra parte, los conductores se quejan por el tráfico que se ocasiona en horas pico por el estacionamiento que está abandonado y temen que los delincuentes les roben sus pertenencias.

Jordan N. Merchán Herrera