La Troncal 4 no arranca

El sistema de transporte urbano Metrovía inició su función al público el 30 de julio de 2006, con la misión de “ser una opción ágil, segura y confiable, con permanente renovación de servicios, orientados a satisfacer las necesidades de la población”. Esto según su portal web. Con este objetivo, la Fundación Metrovía estipuló que buscaba implementar un total de 7 troncales a lo largo de la ciudad; ya a más de 16 años de servicio solo están habilitadas tres. La última arrancó sus operaciones en febrero de 2013, en la actualidad han pasado nueve años y seguimos esperando la Troncal 4. Sus carriles se encuentran delimitados y varias de las estaciones que la conforman están construidas, pero en la actualidad solo sirven como atractivo visual de la urbe. Por otro lado, hay un gran sector de la población que se siente perjudicado por la obra, este es el caso de los habitantes de calles como Venezuela o Febres-Cordero, los cuales con la construcción de los carriles han perdido el acceso a sus garajes o sus negocios se han visto afectados. Hoy por hoy los mantenimientos continúan, ya que al no ser usadas se han ido deteriorando.

Mas allá de las molestias que causa este proyecto, la falta de información por parte de las autoridades encabeza la lista de reclamos, ya que según la alcaldesa se esperaba que entre en funcionamiento en diciembre de 2021, no obstante, ya a mitad de año 2022 aún no hay una fecha clara. ¿Por qué si ya están listas las vías y las estaciones no entra en funcionamiento? ¿Cuánto tiempo más hay que esperar para que la habiliten? ¿A qué se debe esta demora?

Armando A. Suárez-Avilés