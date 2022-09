Terminar el feriado judicial

Para cambiar este feriado de 40 años se necesita voluntad patriótica, con personas que conocen la realidad judicial, frecuentan unidades judiciales, para así castigar la corrupción en la Administración Pública. Tenemos profesionales del derecho con sobrados méritos para asesorar al Estado, sin que cueste mucho. Universidades, facultades de Jurisprudencia, escuelas de Derecho; Federación Nacional de Abogados; colegios de abogados, asociaciones judiciales y exjudiciales, busquen el mejor abogado realizando un concurso de probidad, ética y moral pública, sin someterlos a exámenes ridículos. Escogerlos registrando al personal que tenga vocación de servicio público, capacitándolos dos años, luego cuatro a los que aspiren ser jueces; dos años de especialización para juez cantonal, elegido por cuatro años, renovable uno más para quien destacó en trabajo, capacidad, honestidad, valores éticos y morales. Después de 16 años cesa su carrera, dejando su suplente, para dedicarse al trámite para juez provincial. No se atrasará el despacho, teniendo tiempo para capacitarse seis meses por especialización. Elegido juez provincial, con el mismo sistema de elección, renovable por dos períodos de seis años, sin cesar, se preparará seis meses para ascender a Corte Nacional y llegar a juez nacional, completaría una carrera judicial cerca de 30 años, acreditándolo para que aplique la ley y la Constitución, en funciones ocho años, aplicándose el mismo sistema de reelección por ocho más, al que tenga una vida impoluta, sin cesación. Jueces bien pagados, no se deberán a ningún dueño de partido político, agrupación, etc.

Ab. Jorge Arámbulo