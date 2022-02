Nada se hace en el tema de los jubilados

Lo de las pensiones jubilares del IESS se ha convertido en asunto político, sin importancia alguna, menos que el caso del policía Olmedo, en que el presidente intervino con todo descaro. Hay dos aspectos a resaltar en este problema. Uno: la Corte Constitucional (CC) ordenó en sentencia de marzo de 2021 que el IESS aplique el modelo de cálculo aritmético en reemplazo del modelo geométrico que ha beneficiado a pocos ciudadanos jubilados con altas pensiones. Y el otro: el presidente Lasso ordenó la transferencia de $ 2.840 millones al IESS para que adquiera las medicinas que necesita y se incrementen los valores de las pensiones jubilares. Nada de ello se ha acatado. El presidente es víctima, se supone, de un proceso de desgaste político dirigido por gente afín al correísmo, pues en el IESS se habla mucho de su quiebra y de que no hay dinero. Esto se ha dicho siempre, desde hace más de 20 años. Incluso desde ese tiempo se conoce que el IESS no tiene estados financieros. Se sabe que $ 1.200 millones se destinaron a medicinas y del resto no se da cuenta del gasto, si es que se lo hizo. No hay información confiable. Y la CC sirve cuando es conveniente a los intereses de determinadas personas o grupos, pero no para el IESS. Hay silencio total. Y existe reserva para dar información, cual si lo que afecta al IESS se tratara de un secreto de Estado. La Asamblea está interviniendo con paños tibios. Parece que hay mucho que perder para todos los involucrados. Es urgente una drástica decisión del presidente, mejor argumentada y sin conatos populistas.

Dr. Francisco Bayancela G.

Jubilado perjudicado.