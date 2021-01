Soluciones inmediatas

La prioridad del próximo gobernante es tomar decisiones de inmediato porque las cosas no han estado bien. De hecho, son 14 años que el país sufre un deterioro ético y moral a todo nivel, producto de que se hicieron mal las cosas, otras se dejaron de hacer, y sobre todo hubo falta de planificación por parte de estos dos últimos gobiernos, en los que la corrupción ha prevalecido por coimas, sobreprecios, escándalos, entre lo más relevante. Para ello se requiere efectuar un diagnóstico de la situación actual. Eso permitirá saber cuáles son las áreas críticas a las que se requiere dar prioridad y atención por sobre las demás. Algunas de ellas son: salud, falta de empleo, déficit fiscal, deuda interna y externa, dividendos de capital e intereses por deuda adquirida y que se deben de pagar en este año. Estos dos últimos malos gobiernos han dejado una herencia difícil de manejar. A través del Debate 2021 ninguno de los candidatos ha dicho “cómo lo van a hacer” porque todos ellos lanzan ideas superficiales y la gente ya no les cree. Esto no se soluciona de un día para otro. Basta de demagogia.

Roberto Flores