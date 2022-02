En el sistema de salud se debe prestar tratamiento a los problemas de salud mental

Lamentable lo ocurrido con un ciudadano extranjero que agobiado por una dolencia mental decidió lanzarse desde el piso 17 de un edificio en Guayaquil. En este y en muchos casos se necesita atención psicológica; debió buscar ayuda, no lo hizo y las consecuencias están a la vista. Todos debemos buscar ayuda en estos tiempos de pandemia porque el coronavirus, en sus diversas cepas, ataca el sistema nervioso y es un motivo de atención, igual cuando en una familia uno de sus miembros es atacado por el cáncer; necesitan tratamiento psicológico tanto el paciente como los familiares, pues todos sufren hasta que el paciente sana o muere, si muere con mayor razón. Es importante ayudarnos buscando ayuda de especialistas en Psicología para remediar los agobios familiares. El sistema de salud en hospitales debe reorganizarse para que los ciudadanos afectados reciban o busquen ayuda para curar problemas mentales. Los medios de comunicación, hospitales, en general y médicos en particular deberían instituir en los procedimientos para curar enfermedades la intervención de profesionales especializados en psicología para encaminar mejor los tratamientos para las enfermedades catastróficas, pues el sufrimiento es monetario y mental. Que se incremente la atención, no solo basta con mandar a comprar medicinas

Arq. Rodolfo López Osorio