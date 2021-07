Secuestro arrocero

Camino a Portoviejo me secuestraron entre Petrillo y Nobol los señores arroceros que para exigir reivindicación a su causa no encuentran mejor forma que cerrar vías, manteniendo inmovilizadas (para todos los efectos prácticos, secuestradas) por más de cuatro horas a miles de personas. Qué forma tan primitiva, grosera e irrespetuosa de perjudicar con tiempo y dinero a tantos inocentes. Por muy justa que pudiera ser su causa no se justifica este tipo de proceder. Si la protesta y el paro son las únicas formas que creen tener para hacerse escuchar, háganlo dirigiendo sus acciones frente a los lugares donde las autoridades competentes los vean y escuchen. Vayan a Quito o Guayaquil, frente al ministerio del ramo, y no opten por el facilismo de echar volquetas y cruzar tractores en la vía. En comparación con una guerra, tengan la valentía de enfrentar a los militares del otro bando y no la cobardía de ir contra los civiles. Devalúan su causa. Lamentable actitud de estos dirigentes gremiales con estas acciones, y lamentable también la falta de proactividad de las autoridades para prevenir que esto suceda, y una vez sucedido, ser tan permisivos y no aplicar la ley para restaurar el orden y proteger el derecho de tantos ciudadanos inocentes que luego de más de cuatro horas seguíamos secuestrados al momento de escribir esta nota.

Carlos R. Rodríguez