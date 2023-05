La salud es la ley suprema del Gobierno

La OMS define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones y enfermedades. La salud es la ley suprema de gobierno, el cual tiene obligación de velar por la salud de cada persona que habita en el país. La salud será la resultante de la interrelación de los seres humanos con el medio ambiente; las afecciones o enfermedades, grados extremos de la variación biológica, consecuencia del éxito o fracaso del organismo para adaptarse física y mentalmente a las condiciones variables del ambiente. Visto así, el médico ocupa un lugar muy importante en el bienestar físico, mental y social de un pueblo. Su papel es vital para su buen desarrollo. Las personas somos iguales en derechos y la atención a la salud, responsabilidad del Estado a través del médico, debe ser igual para todos. Toda enfermedad es considerada psicosomática y el médico tiene que atenderla como tal. Las actividades destinadas al hombre sano tienen por objeto promover la conservación de un buen estado de salud y establecer protección específica al riesgo de enfermar (ej.: programas de nutrición, salud mental y materno-infantil, control de enfermedades transmisibles y procesos infectocontagiosos (paludismo, dengue, tuberculosis, cólera y COVID-19). Estas actividades constituyen atención médica integral. El Gobierno debe establecer una política de salud inmediata y mediata, y no únicamente la primera, que solo atiende situaciones circunstanciales. Debe delinear la política de salud que le permita cumplir su deber en un ambiente de justicia social y bienestar para todos. Da la impresión de que el Gobierno no tiene Ministerio de Salud, aun teniendo un vicepresidente médico. Sería conveniente establecer lo que es seguridad social: un derecho humano fundamental, tarea del Estado como política pública, creando hospitales pediátricos, ginecoobstétricos, etc., y diferenciar del Seguro Social, derecho humano económicamente generado por la actividad laboral de personas en relación de dependencia.

Marcelo Lazo Salazar