¿De dónde sale la plata para mantenerse en paro?

Los ecuatorianos estamos alarmados debido a la situación actual del país, más que nada por los actos vandálicos, en especial en la Sierra. Estas revueltas afectan duramente al Gobierno en lo económico y social. ¿De dónde sacan plata para mantener a los indígenas? Estas situaciones cuestan mucho dinero y ellos no esperan. Necesitan alimentarse tres veces al día, tomar líquidos; así como debido a que no retroceden se supone necesitan un lugar en la noche para descansar y dormir, y lo más importante de todo es adónde se ha implementado algo para sus ocupaciones orgánicas. Me imagino que lo menos que les preocupa es la higiene, ya que no creemos que hayan llevado una mochila o algo parecido para cambiarse de vestimenta. Ya tuvimos una epidemia que duró más de un año y el Estado tuvo que hacer una fuerte inversión para ello; tenemos además el problema del narcotráfico (según los diarios locales se han incautado más de 3 toneladas, pero nadie sabe qué hacen con ello; en tiempo no muy lejano se lo llevaba a los hornos de la Cemento Nacional y eran quemados). Los indígenas están cada vez más alzados y esto tiene que ver también con la importancia que les da la televisión nacional, por lo cual resaltan su ego, que les ayuda a hacer esta clase de hechos vandálicos.

Se nos informará el costo de todos los daños que han hecho en el país, y se les está entregando la zona del Arbolito y la Casa de la Cultura en Quito. ¡Que Dios ampare al Ecuador!

Ing. Édgar Diminich M.