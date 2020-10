Rompiendo sus propias cadenas

A un año de la protesta social no se judicializa a sus mentalizadores, aunque concluyó con pérdidas humanas y considerable costo económico por los daños materiales públicos y privados. Las cicatrices han quedado pendientes y se busca cualquier pretexto para revivirlas. Los líderes indígenas tendrían que arrancarse sus propias cadenas de opresión que no les permiten vivir como realmente se merecen. Es preocupante que los señores Leonidas Iza y Jaime Vargas, en sus expresiones, señalen muestras de odio y resentimiento que no les dejan pensar con razón y sensatez, marginándose en su propio estilo. Deberían dejar atrás el pasado de la agresión y beligerancia a que fueron sometidos nuestros ancestros 500 años atrás. El país necesita líderes que convoquen e impulsen la unión, el progreso de una nación quebrantada por la pobreza, corrupción y pérdida de valores, sin importar su origen, color o corriente política. Es tan difícil escuchar a un líder político que muestre señales de coherencia en lo que propone y practica. Ideas que son transmitidas a sus seguidores, causando una guerra campal a través de redes sociales, y no solo me refiero a líderes indígenas, también a grupos opositores. Esperemos que a raíz de que se acercan las elecciones los candidatos entre sus propuestas mencionen la unión y no la división; el respeto y la tolerancia.

Víctor Hugo L. Sánchez