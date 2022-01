Revisión de los precios de los combustibles

Ojalá el presidente de la República no ceda a los requerimientos de los dirigentes de la Conaie, que este mes pretende efectuar paralizaciones nuevamente, so pretexto de que se revisen, modifiquen y rebajen los últimos precios que se pusieron a los combustible. La dirigencia indígena quiere realizar movilizaciones a nivel nacional si el precio de los combustibles no se revisa y se lo pone al precio anterior al último que rige hasta hoy. La ciudadanía ve absorta cómo alguien que no es poder amenaza a quien ejerce la primera magistratura del país. Me resisto a pensar que esa ciudadanía ya olvidó lo que hizo parte de ese sector indígena con Iza y Vargas a la cabeza en octubre de 2019, en que hubo vandalismo, robos, asaltos, saqueos, sabotaje a un importante medio de comunicación, incendio en una importante entidad pública, y retención arbitraria de civiles, fuerza pública y militares, todo esto en la capital de la República. Y lo que es peor, ninguno de estos dirigentes indígenas y sindicalistas fue detenido, procesado, juzgado ni guardan prisión. Solo en este país se ven estas cosas. La verdadera justicia brilla por su ausencia, con jueces y fiscales corruptos, por eso todo mundo hace lo que le da la gana. Menos mal que este dirigente indígena en particular, gestor y protagonista principal de aquellos acontecimientos, que posiblemente se den de nuevo otra vez, no viene a Guayaquil; sabe que aquí nadie le va a hacer caso, y no es por regionalismo o discrimen sino porque la gente está hastiada de todo lo que representa la política ecuatoriana.

Roberto Flores