Retorno a clases

Por más de un año funciona la educación virtual por la COVID-19. El 7 de mayo de 2021 recibieron el visto bueno del Ministerio de Educación y del COE para que los estudiantes asistan, de forma gradual, a la actividad presencial en todos los niveles. Este inicio de clases tiene los mismos errores del ciclo anterior, generados por la falta de conectividad y de herramientas tecnológicas para que los estudiantes pudieran adquirir los conocimientos desde casa, lo que produjo abandono escolar y vacíos de aprendizaje. Los establecimientos particulares están preparados y planificando, mientras los fiscales, fiscomisionales y municipales del régimen costa no tienen mayor garantía, en especial del sector rural, donde no existen medidas de seguridad ni de bioseguridad, salud, transporte, entre otros. La ministra Brown, cuestionada por ser correísta, indicó que el plan presencial en la educación es seguro, con protocolos de bioseguridad. Estamos de acuerdo con UNE, que solicitó que todos los profesores sean vacunados. Autoridades y personal de cada plantel deben velar con exigencia que se cumplan todos los planes. Los padres de familia también tienen el compromiso de colaborar, para prevenir posibles contagios. Que se retome y reviva el civismo, integrando la cívica, moral, ética, lugar natal, etc. Hay que luchar por una educación de calidad para todos.

Lic. Robespierre Rivas Ronquillo