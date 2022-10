Respecto a “ISSPOL: un primer espaldarazo para recuperar US$ 290 millones” del 26/10/2022

Precisiones: 1) la compraventa bursátil intermediada por Citadel entre Isspol y Nats-Cumco, empresa de Citibank N. A., cumplió todas las formalidades legales y reglamentarias vigentes a la fecha (2015-2016) como la justicia ha constatado. Se reportó inmediatamente a la Superintendencia de Valores y Seguros el detalle de la negociación. No era legalmente exigible la distribución de saldos como neciamente exigía el destituido Víctor Anchundia y el fiscal actuante; tan cierto es aquello que el 21/12/2020, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera recién emitió nuevas normas para la compensación y liquidación de valores que se transan en el mercado bursátil, incluyendo esta exigencia. La resolución se publicó en el RO 379-Suplemento del 27/01/. Antes de esa fecha no era necesario determinar la distribución de saldos pues la compensación bilateral se produjo por acuerdo previo entre vendedor y comprador. Recién a partir de diciembre de 2020 es legalmente exigible. Fui intervenido, sancionado y luego liquidada la Cía. Citadel, abuso que derivó en una acción de protección que la justicia constitucional aceptó en sentencia dictada por la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que dejó sin efecto la cuantiosa multa impuesta a Citadel. 2) La negociación que Citadel realizó no fue una operación Swap, como dicen mis detractores. Se trató de una transacción bursátil local ordenada por Isspol. Lo que sucedió después sí fue una operación Swap en base a un convenio de cierre de activos en portafolio de inversiones entre Ecuador High Yield Bond Fund en representación de Citibank N. A., Nats Cumco LLC e Isspol. En dicha negociación jamás intervine en reuniones, ni en asesorías y menos firmé un contrato por ese servicio; contrato que sí fue firmado por las partes que hicieron esa operación. Fue un canje de entera responsabilidad de los participantes, pero que han tratado de endosarme con perversas intenciones. El actual director del Isspol sabe muy bien la diferencia entre estas negociaciones, pero mezcla términos. 3) Cuando firmé el convenio de agente colocador con Isspol en diciembre de 2015 para negociar los bonos de deuda interna por $ 327’300.000 en la BVG, acordamos en la cláusula tercera que se negociarían al 100 % de su valor y que la operación se efectuaría bajo el exclusivo riesgo de Isspol, como ocurrió. Lo resuelto posteriormente por Isspol es de su total responsabilidad. Diario Expreso atribuye al Cnel. Renato González haber dicho que la comisión u honorarios de 0 % por parte del vendedor Isspol es “es ilegal, según la propia ley de mercado de valores”, afirmación inexacta pues en el mercado de valores las comisiones son de libre contratación; y en operaciones de gran volumen no es extraño que esto ocurra. 4) Citibank aseguró a las autoridades de esa época que había decidido unilateralmente “suspender toda emisión, cancelación, pagos o redenciones relacionadas con los GDN para ayudar en la prevención de la disipación de activos de Isspol en vista de su investigación”, tal como consta en el expediente judicial. De esto se infiere que los tenedores de las Notas de Depósitos Globales (GDN) pierden el valor facial de dichas notas. Con la Resolución expedida por el Ing. Marco López se cumple la declaración del director general de Isspol cuando dijo que al Citibank “se le acabó la fiesta”, como reseña Diario Expreso.

Ing. Xavier Neira Salazar