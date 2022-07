Réplica a “Los despojos del CAL, en venta”

Muy por la mañana encendí mi celular y de aparecieron dos mensajes de WhatsApp. Uno me invitaba a observar la página 2 de la sección de Actualidad de Diario Expreso del viernes 15 de julio de 2022, donde se me menciona de manera muy mal intencionada. Expreso, sin lugar a dudas, es un gran diario que defiende las libertades. Leí la Srta. Yeseña Guamaní, he hablado en nombre del socialcristianismo y que avergüenzo a mi bancada. Aclaro que todas mis intervenciones son a nombre propio, Luis Almeida Morán, y soy responsable de lo que pienso y digo dentro y fuera del bloque del PSC-MG. Tampoco soy dirigente del partido político que auspició mi candidatura a la Asamblea. Mis compañeros de bancada no pueden sentir vergüenza de mis actuaciones porque estas se enmarcan en los proyectos que he presentado y en actuaciones de los temas que requieren debates serios y constructivos en favor del país. El Sr. Aguilar me alude muy grotescamente, incluso en su momento me tildó de viejo zorro (experto), sin entender completamente que soy un legislador que llegó al Parlamento a crear leyes y a fiscalizar. La historia ha demostrado que soy un hombre que he producido en bienestar del Ecuador. Entendería que la redacción del Sr. Aguilar nacería de una inspiración recomendada, estoy seguro de que el periodismo honesto escribe sobre realidades y también creo que alguna motivación externa debe tener para soslayar mí nombre. De esta forma es como se puede justificar una acción de odio que causa daño, no solo a Luis Almeida Morán, también a una familia honorable como es la mía. Invito al Sr. Aguilar a tener valentía y a no esconderse en las páginas de un medio de prestigio como Expreso, como persona no está a la altura de mis capacidades como ser humano. Y como soy un ser humano sano y bien nacido, le prometo al Sr. Aguilar construir una ley que prohíba y penalice a los funcionarios de Estado y personas que escriban a nombre de terceros, sus soportes odiadores y violadores de derechos humanos, para que no puedan presentar facturas en instituciones extranjeras.

Dr. Luis Almeida Morán

Asambleísta-Legislador