Reflexiones más allá de la pandemia

El Ecuador no será el mismo, todos no seremos los mismos, al pasar la crisis. El planeta no será el mismo, porque la naturaleza se abrirá camino sin consultarle a la especie humana la ruta a seguir. Ella seguirá sola, como eternamente lo ha hecho, pero sí hará un alto al deseo de supremacía, poder y dominio del hombre que ha causado holocausto y destrucción.

Me pregunto si durante los millones de años que duró el proceso evolutivo hasta la aparición del ser humano no han existido virus y bacterias. Seguro que sí, buenas y malas, según las ha catalogado o clasificado la ciencia para garantizar la vida en relación a su existencia, porque en la cadena evolutiva todo está concatenado y tiene su función, su rol y su tiempo.

Hoy es el tiempo del COVID-19, el más activo y dinámico, el más conocido a pesar de ser invisible, el más letal de todos los que han existido hasta la actualidad y que con su acción ha producido un efecto paralizante de la economía, la política, la educación, la movilidad, las relaciones sociales, los cuestionamientos religiosos o creencias en poderes divinos, pero sobre todo un alto en la vida que llevamos como seres humanos y un llamado al yo interior para la reflexión.

¿Seremos capaces de asumir este nuevo momento histórico, salir de nuestro estado de confort mental y comenzar a actuar en armonía con la naturaleza?

Leonardo Cáceres Villamar