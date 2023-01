La reelección del señor presidente Guillermo Lasso Mendoza

La declaración realizada en el exterior ha causado mucha preocupación por cuanto en sus campañas para llegar a la presidencia se pensaba que tenía personas de mucha preparación para ocupar los puestos en los diferentes ministerios, pero resulta que no. Para estos puestos ha reciclado de otros partidos y principalmente correístas. Tiene falsa información en dos ministerios que están designados correístas: Educación, que está en peores condiciones que en la época del anterior gobierno, pues los conocimientos de los estudiantes son muy bajos, no por culpa de los maestros, sino de los distritos, ya que ningún estudiante perderá el año lectivo. Si el profesor lo deja, de inmediato las autoridades no acatan la disposición, más bien el profesor deberá dar clases especiales durante las vacaciones. Ud. expone que en su gobierno no hay corrupción; pregunte en la Fiscalía de Milagro sobre la denuncia que tiene el exdirector del Distrito, hoy asesor de la ministra de Educación, premiado, porque los nombramientos los tienen los distritos y no cada establecimiento educativo. Ud. debería decretar que los estudiantes respeten al maestro, que las matrículas estén en cada establecimiento educativo. Dialogue con los maestros, no con los de la RED -correísta- y conocerá a fondo cómo esta la preparación de niños y jóvenes. En Salud lo mismo, no hay medicina ni médicos especialistas, y el 70 % de los sueldos de los jubilados se va en comprarla. ¿Ud. cree que jubilados, afiliados al IESS, la juventud van a votar por Ud.?

Gualberto Arias Bonilla