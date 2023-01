Las redes sociales no son un juego

El uso de las nuevas tecnologías de comunicación ha dado lugar a la socialización entre usuarios, que aceptemos amigos, conocidos y desconocidos tan solo con un solo clic. No conocemos cuántos de ellos podrían convertirnos en sus víctimas, peor aún si estos son alguien cercano a nosotros. Twitter y Facebook dan luz verde a que sus usuarios denuncien si están siendo víctimas de alguna forma de agresión por malos usuarios. Pese a que esta política tiene dos instancias: la primera infracción cometida es el llamado de atención y si reincide podría ser la expulsión y cierre de cuenta, esta última política deja al acosador al libre albedrío para que al menos una vez, ataque a su víctima. Al contrario, esta debería ser cortada de raíz a la primera insinuación de deshonra e intimidación a una persona. Por ejemplo, una profesora de colegio que fue víctima de ciberhumillación. Ella había creado su cuenta en Facebook, sin imaginar que uno de sus estudiantes la ridiculizaría con un perfil con nombre ficticio, haciéndose pasar como exestudiante, al que aceptó como amigo. Como la profesora no frecuentaba su cuenta de Facebook, su muro se iba llenando de mensajes de mofas cínicas en su contra y compañeros. Al revisar su cuenta encontró un sinfín de mensajes humillantes en su contra. La víctima no reaccionó, sino que indagó por la forma de escribir de quién podría ser los mensajes, de este modo dio con el autor material delatado por sus compañeros de clase.

Mg. Roberto Camana-Fiallos