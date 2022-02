Después de escuchar la rimbombante y diaria publicidad de las autoridades de salud (vicepresidente y ministra), en la que alardean de que ya existen medicinas para solventar las necesidades en los hospitales del IESS y satisfacer a sus miles de pacientes, me ha sorprendido la noticia de que de 4 medicamentos solicitados apenas se puede acceder a uno. Esta noticia me causó verdadera indignación pues imaginé que los enfermos y en especial los jubilados, al fin podíamos acceder a cierto tipo de medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas que, por desgracia, afectan principalmente a adultos mayores. Me pregunto: ¿cómo es posible que nos engañen en esa forma?; ¿acaso siguen burlándose de los afiliados y pensionistas que aportamos permanentemente a este elefante blanco que no llega siquiera a cubrir las necesidades más elementales de sus afiliados, como son la salud y la vivienda? Se han preguntado acaso ¿cómo logra la gente de escasos recursos sobrevivir sin medicinas, médicos, instrumental, equipos, etc. pues, como sabemos, para acceder a una cita médica, el paciente tiene que esperar semanas, meses y hasta años? Seamos más conscientes, recuperemos lo robado, dejémonos de tanta politiquería y prioricemos lo más importante, que es la salud y la vida de nuestros compatriotas.

Fabiola Carrera Alemán