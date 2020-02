Recobremos la ética y el civismo

Accur, desde sus inicios y bases de trabajo social voluntario ha velado por la educación en valores para nuestra niñez y juventud, con el propósito de formar ciudadanos respetuosos del civismo o amor a lo propio, con más de 40 años que demuestran respeto a nuestra cultura y educación. Por ello sugerimos se considere dentro del pénsum formativo, las materias de Moral y Cívica, hasta el décimo año, regularmente. Es notoria la falta que hace a niños, adolescentes y jóvenes el conocimiento de qué es Cívica, cuyo concepto es amor a lo propio, al lugar natal, a la patria, y el compromiso de ser cada día mejor para engrandecer nuestro país. Nuestra niñez y juventud en gran parte está confundida en drogas y placeres mundanos, donde se soslaya el mantenimiento de la autoestima personal y colectiva, lo que impide el impulso para el desarrollo individual y nacional.

Los maestros sabemos que lo que no se conoce y no se practica, en la adultez ya no se visualiza más; no debemos permitir que suceda. La institución que presido, en toda su existencia ha buscado la perdurabilidad de la buena forma de vivir y convivir de los ciudadanos, a fin de obtener felicidad y progreso.

Martha Béjar Portilla de Múgica - Presidenta Accur

Dra. Gloria Paz Briz - Directora de Cultura