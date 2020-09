Reactivación económica del Ecuador

En el ámbito internacional es un buen respiro financiero renegociar la deuda externa y la aceptación de nuestros principales acreedores. La buena voluntad del país de honrar sus compromisos, el combate a la corrupción, narcotráfico, la imagen que proyecta la fiscal. Nuestro desafío, al igual que los demás países, es controlar la propagación del virus sin terminar de colapsar el sistema financiero y productivo. Esto dependerá de decisiones “políticas-clínicas”; será un político que termine diciendo la hora de no usar mascarillas, sin importar que los virus sigan coexistiendo con la humanidad. Pero a futuro las personas enfermas de influenza, neumonía etc. deberán utilizar obligatoriamente mascarillas en lugares públicos con aglomeración.

Nos acercamos a las elecciones y tenemos una cantidad de candidatos presidenciables que no guarda relación con el tamaño del país, pero que finalmente se reduce a derecha, izquierda y el factor X, que puede salir incluso de la farándula. Ecuador históricamente cuando se cansa de la izquierda se pasa a la derecha y luego regresa a esa Lo importante es combatir la corrupción, que se inició desde la época de los virreyes, que no ganaban un centavo pero ejercían poder, y no cito a los incas ya que sus leyes contra la corrupción eran severas.

Se tiene proyectado a nivel mundial que en 2100 seremos 11.200 millones de habitantes, algo insostenible para el acceso a alimento y agua potable. Ecuador deberá tener control sobre la planificación familiar fomentando a través de un bono por realizar ligaduras y vasectomías. Es preferible fomentar ligaduras que abortos por mal cálculo.

Ecuador por naturaleza deberá subir su nivel de reserva de libre disponibilidad, incluso reservas en oro, para poder tener una contingencia financiera por 3 enemigos cíclicos y silenciosos: Fenómeno de El Niño, subducción de placas tectónicas Nazca-Sudamericana y zona volcánica (84 volcanes en total).

Lic. Gunnar Lundh