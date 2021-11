Los que no quieren que el país salga adelante

A los verdaderos ecuatorianos nos causa mucha tristeza ver los puntos de desacuerdos y rencores aumentados por una serie de inventos y mentiras que desde otros países nos llegan constantemente, en especial de un ser que lleva el estigma de haber destrozado y convertido un país pobre pero tranquilo en una máquina de terror y miseria. Lamentablemente, personajes de escasa mentalidad apoyan su gestión, sustentados por el dinero mal habido que escapó con los delincuentes del país y la consigna de no dejarnos salir adelante ni subsanar los problemas dejados por la misma persona que sigue lanzando dardos venenosos. No entendemos tampoco el papel de algunos indígenas que tratan de obtener notoriedad y atacan al presidente por haber subido 5 centavos a la gasolina, como si tuviera alguna connotación en la economía de su gremio; en otros países serían suficiente para llevarlos a la cárcel por intranquilizar y quitar la paz. Los Pandora Papers han servido para atizar el fuego. ¿Por qué una persona que trabajó gran parte de su vida honestamente no puede depositar su dinero en bancos de otros países dada la inestabilidad comprobada del nuestro? Otros, huidos o tras las rejas lo hacen con la mayor tranquilidad sin que el Estado haga nada por hacerles devolver lo robado. Lamentablemente la debilidad de nuestro gobierno hace que se levante una parte del pueblo que está acostumbrada a la vagancia.