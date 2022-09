Putin sí entierra a Gorbachov

Sí. No es una mera excusa. Precisamente porque Putin está tan ocupado enterrando todo lo de Gorbachov es por lo que, como dio, no tenía tiempo para ir al funeral para enterrar solo su cadáver. Porque si Gorbachov dio a los rusos una libertad que hubiera sido mundial si ellos y los demás hubiéramos sabido aprovecharla, Putin trabaja día y noche para superar la dictadura asesina de Iván el Terrible, su orgullosamente confesado maestro. Por supuesto, Putin emplea instrumentos más modernos, más finos y eficaces, como corresponde a un exitoso espía de la KGB. Estos mismos días acaba de “caer por la ventana”, camino ya casi el décimo de los que sabemos, uno de sus oligarcas que no apoyaba lo suficiente su ruinosa guerra en Ucrania. Y se acaban de recopilar unas cien muertes “misteriosas” de sus oponentes dentro y fuera de Rusia desde que escaló la presidencia. Hoy ya Putin no duda en hacer operaciones militares “especiales” y amenazarnos descaradamente a todos con matarnos apretando su botón nuclear, sin haberlo hecho ya ante la duda de que quizá entonces no quedaría nadie para admirar su última y más terrible “hazaña”, ya literalmente, claro está, insuperable.

Dr. Martín Sagrera Capdevila