Pueblo civil y militar, Estado de derecho y Justicia “anulados y sometidos”

Yaku por el “voto nulo” para dizque, ¿anular elecciones, y pide sanción a los del crimen de fraude? ¿En 2017 no pensaba así? Quito calló -y otras provincias- el “F” con apagón cibernético y eléctrico que erigió a Yunda y Pabón, ¿claves en el golpe de Estado-2019? Una Justicia independiente no debían inscribir a ninguno que tenga denuncias y juicios en estos 14 años, ni de la Asamblea del 2%. El pueblo es anulado por el miedo al silenciamiento “ejemplar” de Llori, esposos Pazmiño, Gabela, Wisum, Calderón, Jiménez, Figueroa, Ruales, etc. Las FF. AA. son anuladas ¿con la castración mental de no ser deliberantes (políticos) y la obediencia al poder civil? Políticos que “desconocen y anulan” para sus intereses obscuros que las FF. AA. se deben a la “Constitución y al pueblo” (159 y 1). 17 millones “anulados y sometidos” por autoridades ilegítimas con “F”, que saquean, violan la Constitución, sirven a intereses extranjeros, dieron golpe de Estado, desaparecen instituciones y personas, etc. Y son quienes transforman a los militares en “políticos con armas” corruptos, criminales y narcotraficantes como es en Venezuela. FF.AA. que debieron decirle al país que Correa ordenó la intervención en el hospital de la Policía el 30-S y fin del improcedente juicio a la prensa (E. Palacio y El Universo), ilegal destitución de la cúpula que defendía legítimamente a la institución y al Issfa, con constitucional rueda de prensa a su “pueblo mandante”, igual que, al general L. Castro por denunciar la pérdida de custodia de las papeletas en 2017, ¿por qué callan el desmembramiento antisoberano e inconstitucional de 188 millas marítimas, etc.? Insisto, ver arts. 1, 11.1.2.4, 62, 66.6, 66.29.a.b.d, 82, 83.1. 6.8.11, 98, 147.1, 158, 426… Ley O. de la Defensa N., capítulo II art. 2.c: Las FF. AA. garantizan el ordenamiento jurídico y democrático del Estado social de derecho. ¿No pueden ser custodios del fraude, saqueo, destrucción del Estado de derecho de un grupo al servicio del totalitarismo-extranjero y peor, culpar al pueblo indefenso?

Juan Carlos Cobo R.