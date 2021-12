Promesas de campaña

Las críticas permanentes que hace el ciudadano común (el de a pie, que no tiene posibilidad de ser candidato a nada, ni le interesa) a los políticos se deben a que todos son mentirosos. En campaña ofrecen el oro y el moro; abrazan, besan, piden el voto casi como una súplica, con gestos que conmueven hasta las lágrimas, con discursos que ponen a temblar la tarima y gente que arenga que ellos son lo máximo; gente que va pagada a esos mítines obligada por las circunstancias y que grita fervorosa a su favor. Basta recordar a los candidatos y luego gobernantes de los dos últimos regímenes nefastos y corruptos. El mandatario actual prometió en campaña muchas cosas, entre ellas no subir impuestos; sin embargo eso ya se dio. Atender la salud y la gente, que sigue protestando porque no hay medicinas para los afiliados aportantes al IESS en ninguno de sus hospitales. No obstante, hay $ 8 mil millones de reserva monetaria internacional de libre disponibilidad para hacer esas compras. Ya se anunció oficialmente que el salario básico unificado para 2022 será de $ 425 y que hasta el término del gobierno llegaría hasta $ 500. Promesa cumplida. Mas los sabios analistas económicos y eruditos en estadística dirán que la decisión fue política y no técnica; pondrán reparos. Y los precios que conforman la canasta básica comenzarán a subir. Los empresarios no pierden, trasladan el incremento al producto o servicio que venden; querían que suba solo $ 3 ¿Qué dirán ahora los dirigentes sindicales? ¿Los de la Conaie? ¿Pretenderán nuevamente paralizar el país?

Roberto Flores