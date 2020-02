Los socialistas repiten la mentira hasta convertirla en falaz verdad, de la “partidocracia y su corrupción” pasamos a la “totalicracia y su delincuencia organizada, criminal y narcotraficante”. En Venezuela empuñaron ¡$ 700 mil millones! Aquí no menos de $ 70 mil millones. Silenciaron al Gral. Gabela, luz verde al narcotráfico, cobijaron al No. 1 de las FARC (T. Fijo). Humillaron al país con Assange y su nacionalización con Espinosa, sin juicio político y premiada a la ONU. Atraco al IESS y se puso de embajador a R. Espinosa y a su esposa de cónsul. Los viejitos vejados y ultrajados, pero presumen con los discapacitados. M. V. Espinosa no previno lo del sarampión y es señalada por pruebas chimbas de VIH. Por patriota, D. Salomón es testigo “desprotegido”; acosado, amenazado y destituido ¿Persiguen a inocentes y premian a indelicados? Inconstitucionales medidas “para tapar el saqueo de la 35. ¿Crimen perfecto al cargarle la culpa a la derecha y al FMI. En la Ley Trole, ¿otra vez quisieron meter mano en el Issfa e Isspol? Bolivia dijo no a 14 años de yugo castro-chavista con Evo. Ecuador sin respuesta al golpe de Estado de $ 821 millones, boicot a Yasunidos, fraudes 2011, 2017 y 2019. Único país que los golpistas están libres, demandan a Ecuador y son condecorados. En Alemania por sedición: cadena perpetua. Aquí ¿impunidad perpetua?

Juan Carlos Cobo Rueda