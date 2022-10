¿Estamos preparados para hacer turismo con el deporte?

La llegada de turistas para la Copa Libertadores de América que se trasmitirá para 199 países, está dando que hablar. Alguien comentaba que el servicio de transporte aéreo en Ecuador es un desastre y que solo al Estado le toca proteger la seguridad de quienes nos visiten. Otros lanzan quejas contra vendedores de paquetes turísticos, a quienes acusan de encarecen el valor del hospedaje en hoteles. Sin embargo, ellos se defienden al manifestar que cuando solicitaron ayuda oficial para incrementar sus negocios y no empeñar sus bienes raíces solo encontraron gente afiebrada a quien le faltó experiencia y mayor conocimiento en la materia. Denuncian que para hacer turismo con el deporte no hay que darse la vuelta al mundo como lo hicieron varios ministros en el gobierno anterior, sino vender responsablemente los hermosos paisajes de sierra, costa, oriente e Islas Encantadas. Sugieren que el Gobierno debería exigir que quienes busquen plazas de trabajo en los ministerios de deporte o turismo sean personas preparadas; y que como el país tiene todo para convertirse en potencia turística, sería bueno buscar asesores internacionales; si no es así, que digan quién fue el culpable de la catástrofe fluvial en Galápagos, donde murieron varios extranjeros. ¿Si el estadio de Barcelona tiene capacidad para 50.814 aficionados, se llenará hasta las banderas para esta final?

José Emilio Ruiz Ortiz